Fluminense goleou o Flamengo no Sub-17 MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 16:42

Rio - Flamengo e Fluminense se enfrentaram na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil Sub-17. Na Gávea, o Tricolor não tomou conhecimento do maior rival e massacrou a equipe rubro-negra por 6 a 1 nesta sexta-feira. Para se classificar para a decisão, a equipe das Laranjeiras pode perder até por quatro gols de diferença no duelo de volta.

A vantagem do Fluminense foi aberta rapidamente no primeiro tempo. Com 25 minutos, o Tricolor já estava vencendo por três gols de diferença. João Neto, Matheus Martins e Jefté fizeram os primeiros gols da equipe visitante.

No segundo tempo, o Fluminense fez mais um logo no minuto inicial. Arthur Augusto, que defende o Flamengo, acabou fazendo gol contra. Depois, o mesmo jogador se recuperou e fez o gol de honra dos donos da casa na Gávea.

Porém, a tarde era do Fluminense. Matheus Martins e Lucas Martins marcaram e deram números finais a goleada da equipe das Laranjeiras em plena Gávea.

A equipe das Laranjeiras conquistou recentemente o título do Campeonato Brasileiro da categoria. Na decisão, o vencedor do clássico carioca vai encarar quem passar do duelo entre Palmeiras e São Paulo.