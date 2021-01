Prejudicado pelas lesões no Flamengo, Thiago Santos tenta retomar a carreira no Botafogo-PB Gilvan de Souza / Flamengo

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 17:49

João Pessoa - Revelado pelo Flamengo, Thiago Santos foi anunciado nesta sexta-feira como reforço do Botafogo-PB para a temporada 2021. Natural de Mari, município da Paraíba, o atacante, de 25 anos, tentará retomar a carreira após enfrentar uma série de lesões na Gávea.

Livre no mercado desde o fim do vínculo com o Rubro-Negro, no fim de dezembro de 2020, não joga desde 2019. Thiago Santos chegou ao Flamengo em 2012, com 16 anos e se destacou na base pelos dribles e velocidade pelos lados do campo. Promovido em 2015, teve a trajetória prejudicada por lesões no joelho esquerdo e uma cirurgia no calcanhar de Aquiles do pé direito.

Sem espaço, foi emprestado para o Mumbai City, da Índia, em 2017. Em 2019, foi cedido à Chapecoense, por empréstimo, mas uma nova lesão no joelho não o deixou sequer estrear. Totalmente recuperado, o atacante quer retomar a carreira na terra natal e no clube homônimo ao arquirrival do Flamengo no Rio. Além de Thiago Santos, o Botafogo-PB anunciou o zagueiro Willian Machado, ex-Ferroviário.