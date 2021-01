Seleção superou as baixas por covid-19 e esteve perto da vitória sobre a Espanha Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 19:27

Cairo - Superação é a palavra que definir a estreia do Brasil no Mundial de Handebol Masculino no Egito. Às vésperas do embate com os atuais campeões do mundo, a Seleção perdeu três jogadores após o diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Na raça e algumas improvisações, arrancou o empate em 29 a 29 com o adversário considerado ao título.

O brasileiro Haniel Langaro fez valer o conhecimento sobre os espanhóis e foi eleito o melhor jogador em quadra. Lateral-esquerdo do Barcelona, ele marcou seis gols, assim como o pivô Rogério. O ponta Rudolph (cinco gols), o lateral-direito Gustavo (cinco), o capitão Henrique (três), o lateral-direito José Toledo (três) e o ponta direita Chiuffa (um) marcaram os outros gols. Com um homem a menos nos minutos finais, o Brasil vencia por 29 a 28), mas a Espanha empatou no apagar das luzes.

No Grupo B, classificado como o da 'morte', o Brasil, além da favorita Espanha, tem como concorrentes Tunísia e Polônia. A seleção africana será o próximo adversário, no domingo. Os três melhores avançam para a segunda fase.

Às vésperas do embarque para o Egito. O goleiro Ferrugem, o lateral esquerdo Thiagus Petrus e o ponta Felipe Borges testaram positivo para a covid-19 e viraram um problema para o técnico Tatá na busca de um inédito lugar entre as oito melhores seleções do mundo.