Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 15/01/2021 20:27 | Atualizado 15/01/2021 20:27

Curitiba - O técnico Adílson Batista sofreu um enfarte na quinta-feira e foi internado no Hospital Cardiológico Constanini, em Curitiba. De acordo com a assessoria de imprensa do treinador, ele está bem e em observação na UTI. No hospital, passou por dois cateterismos e ainda vai realizar uma cirurgia.

"Informando que Adilson Batista sofreu um enfarte ontem em Curitiba. Foi socorrido e fez alguns exames e foi transferido para o Hospital Cardiológico Constanini onde fez dois cateterismo. No momento ele está bem e em observação na UTI. Ele ainda deverá fazer uma cirurgia", afirmou a assessoria de imprensa do treinador.

Adilson, de 52 anos, está desempregado desde março de 2020, quando deixou o comando do Cruzeiro, em trabalho iniciado na reta final do Campeonato Brasileiro, quando, logo após sair do Ceará, assumiu o time mineiro, não conseguindo evitar o seu rebaixamento à Série B. Na redes sociais, o clube desejou uma "pronta recuperação" ao treinador, que o levou até a final da Copa Libertadores em 2009.

"Desejamos uma pronta recuperação ao grande cruzeirense Adilson Batista, que sofreu um enfarte e está internado em um hospital de Curitiba. A nação azul está unida em uma corrente de fé e boas vibrações pelo nosso ex-atleta, ex-treinador e ídolo eterno", escreveu.

O treinador tem passagens por alguns dos principais clubes do futebol brasileiro, como Corinthians, Santos, Grêmio, Cruzeiro, São Paulo, Athletico-PR, América-MG e Atlético-GO. Sem trabalhar nesse momento, possui residência em Curitiba.