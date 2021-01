Casagrande Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 12:00

São Paulo - Durante o "Globo Esporte" da última sexta-feira, o comentarista Walter Casagrande foi questionado sobre qual treinador finalista da Copa do Brasil ele escolheria. Casão, então, escolheu Renato Gaúcho, o qual acredita poder treinar a Seleção no futuro. "O Renato tem futuro na seleção brasileira, na minha opinião", disse.



"Eu contrataria o Renato Gaúcho pelo trabalho que ele vem fazendo no Grêmio, é o treinador com mais tempo em um clube, são quatro anos", explicou Casagrande.



Publicidade

Apesar do jogo ruim contra o River Plate na última terça, o comentarista mencionou que Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, vem fazendo um ótimo trabalho e gosta do que ele vem apresentando.

Grêmio e Palmeiras vão se enfrentar na final da Copa do Brasil. A CBF ainda aguarda o resultado da decisão da Copa Libertadores, entre a equipe alviverde e o Santos, para definir as datas das finais. O que se sabe é que primeira partida será em Porto Alegre e o time paulista decide a competição em casa, no Allianz Parque.