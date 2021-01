Valdívia Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 18:06 | Atualizado 16/01/2021 18:07

Rio - O ex-jogador do Vasco, Valdívia, que defende o Avaí foi substituído no intervalo da partida contra o CSA válida pela Série B no intervalo, após a CBF comunicar que ele havia testado positivo para a Covid-19. As informações são do SporTV.

Segundo a repórter Andreia Rezende da emissora, o meia testou positivo para a Covid-19 em exame para o jogo contra o Juventude, na próxima rodada. No feito antes do jogo contra o CSA, o teste tinha sido negativo.

O jogador, de 26 anos, participou sem qualquer impedimento do primeiro tempo da partida entre as equipes que acontece em Alagoas. As duas equipes lutam por uma vaga no G-4 da competição, que dá acesso para a Série A.



Valdívia, que atualmente defende o Avaí, já jogou em grandes clubes do futebol brasileiro. Revelado pelo Internacional, ele atuou pelo Atlético-MG, pelo São Paulo e em 2019 estava no Vasco.