PSG venceu AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 16/01/2021 22:00

França - O Paris Saint-German conquistou, provisoriamente, a liderança do Campeonato Francês ao vencer, por 1 a 0, fora de casa, o Angers, neste sábado. A partida marcou o retorno de Neymar à titularidade, após 34 dias de ausência - recuperado de lesão, ele havia voltado ao time na quarta-feira, mas saindo do banco de reservas na conquista da Supercopa da França. Com o resultado, o PSG supera o Lyon, que joga ainda neste domingo.

Em uma atuação pálida, os atuais campeões do franceses não puderam contar com a presença do técnico Mauricio Porchettino, que testou positivo para a covid-19 e está em isolamento. Com o resultado, porém, o PSG assume, por enquanto, a ponta da tabela, com 42 pontos, 2 a mais que Lyon. O Angers, por sua vez, permanece na sétima posição, com 30 pontos.



O primeiro tempo da partida trouxe, logo no início, sustos para o PSG. O Angers começou o jogo de igual para igual, com lance perigoso do meia Pereira Lage, que recebeu pela direita, ajeitou e bateu em direção ao ângulo, dando trabalho para o goleiro Navas, que espalmou a bola. Menos de cinco minutos depois, outro bom lance dos donos da casa, com Capelle cabeceando livre na área, mas mandando a bola por cima do gol.



O PSG respondeu quando Neymar deu bom passe para Mbappé, que não conseguiu acertar a meta. A primeira boa chance para a equipe de Paris veio apenas aos 21 minutos, novamente com Mbappé, que avançou em velocidade, ficando cara a cara com o goleiro Bernardoni mas mandou para fora. O próximo lance de perigo veio do pé do brasileiro, que recebeu passe de Di María, trabalhou na área pelo lado esquerdo e finalizou, com a bola indo para fora.



O Angers buscava apostar nos contra-ataques, aproveitando os espaços que o PSG dava. O destaque foi o lance em que Diony, aos 35 minutos, avançou pela esquerda, bateu rasteiro e parou na defesa de Navas.



Já na segunda etapa, o PSG se estruturou melhor, porém, sem oferecer tanto perigo a um bem postado e defensivo Angers. A melhor chance veio em excelente passe de Neymar para Mbappé, que, dessa vez, aproveitou a bola e bateu cruzado, forçando a defesa de Bernardoni. E o gol saiu com Kurzawa, que recebeu de Florenzi e bateu de primeira, direto para o gol, aos 24 minutos. Depois, o jogo seguiu sem maiores emoções e o PSG soube administrar o resultado até o fim.



Ainda neste sábado, o Olympique de Marselha recebeu o Nîmes no estádio Vélodrome. Contando com 65% da posse de bola, os donos da casa não conseguiram converter a atuação em vitória, perdendo por 2 a 1. Inspirado, Niclas Eliasson marcou duas vezes para o Nîmes, logo ao início do segundo tempo, aos 10 e 13 minutos. Após a ofensiva, a equipe do técnico português André Villas-Boas apenas conseguiu diminuir a vantagem aos 30 minutos.



Com o resultado, o Olympique permanece na sexta posição, com 32 pontos, enquanto o Nîmes deixa a lanterna mas ainda fica na zona de rebaixamento, com 15 pontos, na 18ª posição.