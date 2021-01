Francisco Battistotti, presidente do Avaí Robson Boamorte

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 18:31

Chapecó - Francisco José Battistotti, presidente do Avaí, afirmou neste sábado que vai pedir a anulação da partida contra o CSA, que ocorreu neste sábado em Maceió, pela Série B. Os times empataram por 1 x 1.

Para o mandatário, houve interferência externa na partida, tendo em vista que o primeiro a ser comunicado sobre o resultado do teste positivo de covid-19 do meia Valdívia foi o supervisor da partida, Osvaldo Lourenço da Silva Junior. O clube só foi informado posteriormente, e o jogador teve que ser substituído no intervalo.

"O que estranha é que alguém credenciado pelo laboratório liga para o membro da CBF. Estranho que um credenciado do laboratório tenha o telefone direto de um responsável pelo jogo. É muito estranho. Depois chegou a informação de que o laboratório é de uma pessoa vinculada ao CSA. Com essa situação convoquei o jurídico do Avaí pedindo anulação do jogo por interferência externa de pessoas não ligadas ao clube. Se tiver condição, certamente vamos pedir a anulação na segunda", falou.

"Quem deveria receber esse resultado é a pessoa responsável pelo clube, que o laboratório tinha o contato. Essa pessoa recebeu somente após a informação ser passada pela CBF. A pessoa da CBF foi ao banco antes do fim do primeiro tempo. O responsável pelos resultados recebeu cinco minutos após estar no vestiário", completou Battistotti.



Os noves jogadores do Avaí, atletas já contaminados uma vez não precisam passar por exames, realizaram exames neste sábado no Lufer Laboratório de Análises Clínicas, a questão é que o laboratório pertence a Lumário Rodrigues, superintendente de futebol do CSA.



"Nós já pedimos uma contraprova do Valdívia. O exame que fizemos foi o primeiro para o jogo contra o CSA cumprindo o protocolo, apresentamos o resultado negativo. Pedimos ao laboratório (em Alagoas) que fizesse os exames e nos encaminhasse até hoje às 22h ou amanhã pela manhã, para fazer o jogo contra o Juventude (na terça-feira)", disse o presidente.

"As pessoas que fizeram o protocolo são pessoas entendidas. Deram 72h para fazer o exame e entregar a CBF. Sou administrador, não sei se está certo ou não. Então, que a CBF exija em 24h e deixe um laboratório em cada local de partida. Não pode ter o protocolo, cumprir o protocolo, e de repente por interesses externos da partida vai e comunica um representante da CBF. Como descobriu o telefone?" questionou.

Segundo informações do site "ge.com", Lumário Rodrigues disse que o exame seguiu o trâmite normal e que informou o Avaí assim que recebeu o resultado.



"O exame foi enviado ao supervisor Vinicius (Almeida). Mandei via WhatsApp perto das 16h38. Todos os exames juntos. Oito foram enviados, falta um. Normal, assim como fizemos com outros clubes, como o Juventude. Os clubes pedem urgência para saber se o jogador joga", explicou.

O treinador do Avaí, Claudinei Oliveira, não poupou críticas a polêmica. Para ele, o laboratório tentou deliberadamente atrapalhar o time, divulgando o resultado durante a partida.

O médico do Avaí, Pedro Araújo, em entrevista ao SporTV, também criticou como o aviso foi feito.



"A notícia foi durante o jogo, pelo coordenador da CBF. Sem nenhum documento, e o jogo seguiu. Recebemos o documento no intervalo. O que soa estranho é a brevidade do resultado e que o vice-presidente do CSA é um dos donos do laboratório", falou.

VEJA O POSICIONAMENTO DA CBF

A entidade se posicionou por nota:



1 - Conforme previsto no protocolo das competições, todos os jogadores do Avaí realizaram testes antes do jogo diante do CSA, com resultados negativos.



2 – Visto que o Avaí tem jogo marcado para a próxima terça-feira, 19, diante do Juventude, os atletas foram submetidos a novo exame neste sábado, em laboratório escolhido pelo clube, no qual foi detectado o resultado positivo do jogador Valdívia.



3 – Durante o primeiro tempo do jogo de hoje contra o CSA, o Supervisor da partida foi informado do resultado do exame por um profissional credenciado do laboratório responsável. Por zelo, comunicou ao médico do Avaí que, após confirmar o resultado do exame enviado pelo laboratório, tomou a decisão de retirar o atleta do jogo.