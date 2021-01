Estádio Nilton Santos Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 20:20

Rio - Na noite de sábado, o Fluminense venceu o Sport no Nilton Santos por 1 x 0, mas o que chamou a atenção, de forma negativa, foi o aspecto ruim do gramado do estádio. Através de uma nota oficial, a assessoria do Botafogo explicou que o visual do campo está ruim devido a manutenção.

Confira a explicação do clube carioca:

"O gramado do Estádio Nilton Santos apresenta este aspecto visual pois está seguindo o seu cronograma de manutenção. Está em curso uma revitalização usando cortes verticais, por parte da Greenleaf, visando melhor condição de uso. É um processo já previsto para ocorrer nesta etapa da temporada.



A atual condição não prejudica ou compromete a segurança dos atletas. A previsão é que de 7 a 10 dias as condições estéticas estejam normais", escreveu na nota.