Publicado 17/01/2021 12:03

Itália - O Napoli abriu os jogos deste domingo do Campeonato Italiano com uma goleada impiedosa sobre a Fiorentina. Jogando em casa, no estádio Diego Armando Maradona, o time napotaliano contou com show do meia-atacante Lorenzo Insigne para atropelar o rival de Florença por 6 a 0 em duelo da 18ª rodada.

O resultado coloca o Napoli na terceira colocação, com 34 pontos, a três da Inter de Milão, segunda colocada, e seis a menos que o líder Milan. Os dois ainda entram em campo na rodada A Fiorentina, do veterano francês Franck Ribéry, caiu para a 14ª colocação, com 18 pontos, e ligou o sinal de alerta em relação à zona de rebaixamento.

Atuando em casa, o Napoli encaminhou a vitória ainda na primeira etapa. O time anfitrião abriu o placar aos cinco minutos com Insigne, que recebeu assistência do atacante Andrea Petagna e finalizou no canto esquerdo, rasteiro.

Petagna também atacou de garçom no segundo gol, anotado por Demme, aos 36, de carrinho. O terceiro saiu após linda jogada de Insigne, que driblou três marcadores e deixou Lozano em boas condições de marcar. O polonês Zielenski ampliou nos acréscimos e transformou o triunfo da equipe comandada por Gennaro Gattuso em goleada.

Na etapa complementar, Insigne marcou de pênalti, aos 27 minutos, o quinto gol do Napoli. No fim, Politano, em bela jogada individual, anotou o sexto e sacramentou o massacre no estádio Diego Armando Maradona.