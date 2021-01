João Tomasini era presidente da confederação de canoagem Thales Soares

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 14:24

Curitiba - Um dos mais antigos dirigentes do esporte olímpico brasileiro, João Tomasini Schwertner, faleceu nesta manhã de domingo, em Curitiba. O presidente Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) teve complicações relacionada ao covid-19 e estava internado desde o fim do ano passado no Hospital Marcelino Champagnat.



Desde 1989, Tomasini era o presidente da CBCa, fazendo com que ele se tornasse um do mais longevos cartolas do esporte olímpico nacional. Também foi 3º Vice-Presidente da Federação Internacional de Canoagem entre os anos de 2010-2014 e era presidente da Confederação Pan-americana de Canoagem (COPAC) desde 2017.



O velório e o local do sepultamento ainda não foram divulgados.