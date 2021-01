Lionel Messi AFP

Publicado 18/01/2021 14:19

Rio - O interesse do Paris Saint-Germain na contratação de Lionel Messi é real. Em entrevista à revista frances "France Football", o diretor de futebol Leonardo admitiu que o clube francês deseja a contratação do craque do Barcelona.

"Grandes jogadores como o Messi estarão sempre na mira do PSG. Mas é claro que não é hora de falar ou sonhar com isso", afirmou o campeão mundial em 1994 com a seleção brasileira.

Lionel Messi tem contrato com o Barcelona até o meio de 2021 e pode deixar o clube catalão que o revelou. Leonardo afirmou que o PSG vem acompanhando de perto o argentino.



"Mas estamos sentados na grande mesa daqueles que estão acompanhando o caso de perto. Na verdade, não. Ainda não sentamos na mesa, mas nossa cadeira está reservada. Quatro meses (para o final da temporada) no futebol é uma eternidade", afirmou Leonardo.