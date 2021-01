Reinier jogou apenas 105 minutos com camisa do Dortmund Divulgação

Publicado 18/01/2021 18:00

Rio - Reinier pode ser emprestado novamente pelo Real Madrid. Sem espaço no Borussia Dortmund, equipe a qual está cedido até junho de 2022, a intenção é que o jogador tenha mais oportunidades em outra equipe do futebol alemão. A informação é do "Mundo Deportivo".

De acordo com a publicação, a situação de Reinier seria semelhante a de Kubo, que deixou o Villarreal e foi para o Getafe em busca de mais protagonismo. Há interesse de clubes espanhóis, como Valladolid e Valencia, mas a tendência é que o ex-jogador do Flamengo siga na Alemanha.

Até o momento, a passagem de Reinier pelo Borussia tem sido apagada. Ele entrou em apenas oito partidas, sem marcar gols ou dar assistências, e nunca foi escalado como titular.