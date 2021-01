Roger Ibanez Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 17:05 | Atualizado 18/01/2021 17:09





Rio - Roger Ibanez, ex-Fluminense, cometeu dois erros fatais durante o clássico entre Roma e Lázio, na última sexta-feira. A partida terminou em 3 a 0 para a Lazio. A atuação do brasileiro rendeu muitas críticas, além de insultos nas redes sociais do atleta, que decidiu limitar os comentários em seu perfil.

Dias antes do clássico, o defensor decidiu doar a camisa que usaria no jogo, para comemorar a marca de 100 mil seguidores. Após o jogo, torcedores da Lazio fizeram diversos comentários, em tom de provocação, no post:"Roger, você me dá a camisa?" , "Agora você deve excluir a postagem após os erros", "Ibanez coração biancoceleste".





No entanto, as ofensas se estenderam até para a família do atleta, inclusive para à filha nascida há um mês. Os fãs de Ibanez mandaram mensagens de apoio e condenaram as falas agressivas.