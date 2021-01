Abel Braga Ricardo Duarte/Internacional

Rio - Após um começo irregular com duas eliminações: na Libertadores e na Copa do Brasil, Abel Braga vive um bom momento no comando do Internacional. Nas última seis partidas, o Colorado conseguiu 100% de aproveitamento, a fase mereceu destaque entre os torcedores nas redes sociais e até uma menção ao Flamengo.

No momento, o Colorado está na segunda colocação, um ponto a menos que o São Paulo, que lidera o torneio. O Flamengo tem dois jogos a menos e está sete pontos atrás do Colorado. As associações do treinador do Internacional com o Rubro-Negro foram inevitáveis. Abel Braga deixou o Rubro-Negro em 2019, após alegar que o clube carioca estava negociando com Jorge Jesus com ele no cargo.



Com o Abel Braga o Flamengo seria líder do campeonato brasileiro com 8 pontos de vantagem. — bruno (@bxrnox) January 18, 2021

E O FLAMENGO SÓ EMPATOU ABEL BRAGA PODE BATER CAMPEÃO E FLAMENGO PODE FICA ATE FORA DA LIBERTADORES — Junior Costa BAIRRISTA FLAMENGUISTA (@juniorcosta10) January 18, 2021