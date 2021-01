Viterbese Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 15:29 | Atualizado 18/01/2021 15:37

Rio - Depois de cinco temporadas defendendo o Livorno, o atacante Murilo mudou de casa. O brasileiro de 26 anos acertou recentemente com o Viterbese. Murilo nunca atuou profissionalmente no Brasil. O jogador comentou sobre o motivo que o fez acertar com o Viterbese.



"Saí do Livorno depois de vários anos, uma história bonita no clube, conquistei títulos, mas o meu ciclo tinha terminado. A Viterbese veio com um projeto muito ambicioso e um clube grande por trás do projeto, isso me motivou e convenceu a fazer essa escolha de assinar com eles", disse.



Murilo acertou a rescisão com o Livorno no final de 2020 Mesmo com pouco tempo ao lado dos companheiros, o atacante avaliou como positiva a sua estreia e a vitória por 1 a 0.



"Fazendo uma análise individual da minha estreia, acredito que fiz uma boa partida, criei ocasiões importantes, passei perto de fazer o primeiro gol com a nova camisa, mas o mais importante de tudo foi conquistar os três pontos atuando fora de casa", concluiu.