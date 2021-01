Melhor do mundo na última temporada, Lewandowski mantém a arrasadora média de gols em 2021 FRANCK FIFE /AFP

18/01/2021

Munique - Eleito o melhor jogador do mundo na última eleição da Fifa, Robert Lewandowisk continua fazendo história com a camisa do Bayern de Munique, da Alemanha. Com o gol marcado na apertada vitória sobre o Freiburg, no último domingo, pela Bundesliga, o atacante polonês marcou o 21º gol em 16 rodadas e superou o recorde de gols do lendário Gerd Müller, que durava 52 anos. Na temporada 1968/69, o atacante precisou de 20 jogos para alcançar a marca.

"De volta aos trilhos", postou Lewandowski, após o jogo de domingo.

A declaração do atacante foi uma resposta após a traumática eliminação na Copa da Alemanha para o Holstein Kiel, da Segunda Divisão da Alemanha. Após o empate, 2 a 2, no tempo regulamentar, o Bayern foi derrotado nos pênaltis por 6 a 5. No Campeonato Alemão, lidera com folga, com 36 pontos, quatro a mais que o segundo colocado, RB Leipzig.

Soberano na Europa na última temporada, o Bayern de Munique conquistou todos os títulos que disputou em 2020: Liga dos Campeões, Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, Supercopas da Alemanha e da Europa. Em meio ao caótico ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, os Bávaros têm o domínio comprovado pelo aproveitamento de 91%, com 42 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 48 jogos.

Iluminado, Lewandowski teve um desempenho avassalador, com mais gols do que jogos disputados em 2020: 55 marcados em 47 partidas. Como consequência, empilhou prêmios individuais como artilheiro, com 34 gols, e melhor jogador eleito da Bundesliga, goleador, com 15 gols, e atacante da seleção da Champions, craque do ano pela Uefa, além do 'Fifa The Best'.