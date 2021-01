Arthur Bote marcando Thomás, ex-Flamengo Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 15:55

Rio - Tudo que está relacionado ao Neymar tem proporções maiores do que o comum. Em 2012, pouco antes de acertar sua transferência ao Barcelona, o ídolo santista "batizou" Arthur Bote. Titular da lateral esquerda dos Meninos da Vila na Copinha daquele ano, o jovem ganhou o apelido após um treino com o elenco profissional.

"O apelido começou ainda no Sub-15 com algumas brincadeiras de criança, algumas pessoas me chamavam de "Bote", mas muitos não entendiam. Depois que eu tive a oportunidade de treinar contra o Neymar em dois coletivos contra o time profissional do Santos, fui feliz nas marcações, meus amigos começaram a falar agora que enfim foi criado um significado para alcunha Bote e diziam: É o menino que deu bote no Neymar. E ficou assim até hoje. Acredito que é uma arma forte que tenho é a força no mano a mano tanto para defender quanto para atacar", disse Arthur, que completou dizendo como chegou ao Santos.

"Eu cheguei no Santos F.C com 13 anos, fui fazer uma avaliação e fui inscrito no clube. Jogava como extremo no sub 13 até o dia que precisaram de lateral no treino e eu assumir a posição. Além de ser uma posição com mais tranquilidade de ser destaque por ter menos concorrência. Depois disso, continuei jogando como lateral e joguei muitos campeonatos pelo Santos. Fomos campeão juvenil contra o Palmeiras de Gabriel de Jesus. No Sub 20, jogamos na Espanha, por onde fui um dos destaques da equipe e perdemos para o Atlético de Madrid nas semifinais nos pênaltis."

Agora, com a volta do da Série B do Campeonato Grego, Arthur que defende a equipe do Ergotelis, traça grandes metas para temporada.

"A expectativa desse ano é que nossa equipe chegue entre as primeiras posições para conseguir o acesso a Super league One, um avanço na taça também com uma oportunidade de jogar contras times grandes como Olimpiakos, nossa equipe tem qualidade e podemos alcançar esses níveis, a equipe estando bem o individual cresce, para ter mais minutos irei me dedicar o máximo nos treinos e buscar da resultados nos jogos com assistências e gols, sem nunca relaxar e buscando sempre o progresso."