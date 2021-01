À la Joachim Löw, Roberto Fonseca viralizou nas redes sociais no primeiro jogo da semifinal da Série D contra o Floresta Reprodução/TV Brasil

Novo Horizonte - Campeão da Copa do Mundo do Brasil, em 2014, no comando da Alemanha, Joachim Löw é uma referência para qualquer técnico de futebol. À frente do Novorizontino, Roberto Fonseca não se limitou experimentar as novidades táticas apresentadas pelo colega, mas repetiu algumas das manias do treinador alemão.

No primeiro jogo da semifinal da Na Série D do Campeonato Brasileiro, o empate por 1 a 1 com o Floresta, sábado, no Castelão, em Fortaleza, não foi o único assunto que ganhou destaque entre os torcedores. Durante o jogo, o técnico do Novorizontino colocou a mão dentro da calça e protagonizou uma cena viralizou nas redes sociais.

Técnico da seleção alemã desde 2006, Löw colecionou tantos títulos quanto manias. A mais popular é o hábito de tirar 'meleca' do nariz e comer. O treinador, hoje, com 60 anos, também costuma a passar as mãos na axila e cheirar. Depois de cutucar o nariz e o sovaco, a mão dentro das calças passou a ser o novo 'ritual' durante os jogos.

Na disputa de uma vaga na Série C, Novorizontino e Floresta voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 18h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Em caso de um novo empate, o finalista será decidido nos pênaltis. Na outra semifinal, Mirassol e Altos disputam a outra vaga na decisão. No primeiro jogo, os paulistas golearam por 4 a 0, em casa.