Neto Divulgação/Band

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 19:50

Rio - O apresentador Neto se irritou com a TV Globo durante o programa "Os Donos da Bola" desta segunda-feira. O ex-jogador não gostou do fato da emissora não ceder a entrevista do meia Tchê Tchê após a partida entre São Paulo e Athletico-PR, no último domingo.

Publicidade

“Eu queria ter a entrevista do Tchê Tchê, mas a Globo não quer dar para gente. Tem uma menina que quer me entrevistar para um especial do Corinthians que vai para o GloboPlay (serviço de streaming da Globo). É o seguinte, se vocês não me derem a entrevista do Tchê Tchê, eu também não dou entrevista nenhuma para vocês”, afirmou o ídolo corintiano.

“Não é aquela conversa de sermos emissoras co-irmãs? Então qual é o problema de ceder essa entrevista para gente? Eu não entendo. Nós nunca incomodamos vocês. Nossa concorrência é com a RedeTV!, Record e Gazeta”, completou.