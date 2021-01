Stephanie Rez é musa do Atlético-MG Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 16:35

Minas Gerais - Musa do Atlético-MG, Stephanie Rez, é capaz de deixar os torcedores rivais com muita inveja. Com um corpo escultural, a moça faz muito sucesso nas redes sociais. A morena usa e abusa das fotos sensuais e já conquistou mais de 80 mil seguidores no Instagram.

fotogaleria

Publicidade

Estudante de direito, Stephanie Rez também foi eleita musa de Minas Gerais no ano passado. O coração dela pertence ao clube Atlético Mineiro e sua paixão é declarada pelo Galo nas redes sociais.