Por O Dia

Publicado 18/01/2021 17:29 | Atualizado 18/01/2021 17:32

Abu Dhabi - Ex-campeão peso-pena e peso-leve do UFC, Conor McGregor aportou em grande estilo na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Acompanhado da mulher e dois dois filhos, o irlandês atracou o luxuoso iate no porto da ilha artificial de Yas, onde enfrentará Dustin Poirier, no próximo sábado, em duelo válido pela categoria peso-leve (até 70kg).

Na bolha do UFC 257, McGregor volta ao octógono depois de raras aparições nos últimos anos. Após três combates em 2016, o lutador teve um ano 'sabático' no MMA em 2017, ano em que se dedicou ao histórico duelo com o boxeador Floyd Mayweather Jr. no boxe. Na volta ao UFC, no ano seguinte, perdeu para Khabib Nurmagomedov, na categoria leve. Em janeiro de 2020, nocauteou Donald Cerrone numa luta de apenas 40 segundos.

Três brasileiros em ação em Abu Dhabi. Em ascensão, as lutadoras Marina Rodriguez e Amanda Ribas se enfrentarão na categoria peso-palha. O paraibano Antônio Cara de Sapato terá como adversário o americano

Brad Tavares, em luta válida pelo peso-médio.