Marinho se diverte com filtro Reprodução

Por LANCE!

Publicado 18/01/2021 18:22 | Atualizado 18/01/2021 18:22

Santos - Destaque do Santos e um dos principais candidatos a "Rei da América" na temporada, Marinho também tem brilhado bastante nas redes sociais. Descansando após a vitória do Santos sobre o Botafogo por 2 a 1 na Vila Belmiro, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 11 do Peixe postou um vídeo em que aparece com um efeito do rosto de Neymar.



Com o rosto do craque do PSG, Marinho aproveitou para imitar a voz e as falas de Neymar.

Publicidade

"E aí, turminha, tô muito feliz, parça (risadas). E aí, tamo junto, é tudo tóis (sic)", brincou Marinho em um story em seu perfil no Instagram, afirmando ter ficado a cara de Neymar.

Finalista da Libertadores, o Santos de Marinho segue se dedicando ao Campeonato Brasileiro. O Peixe enfrenta o Fortaleza na próxima quinta-feira, às 19h, no Castelão, pela 31ª rodada.