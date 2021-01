Milan vence o Cagliari e mantém a liderança do Italiano ALBERTO PIZZOLI/AFP

Publicado 18/01/2021 18:50

Rio - O Cagliari recebeu o Milan em sua casa nesta segunda-feira em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Em uma ótima atuação do atacante Zlatan Ibrahimovic, o Milan segurou a vitória por 2 a 0, com dois gols do sueco. Com o placar, os visitantes continuam na liderança do torneio.

GOL NO COMEÇO

Zlatan Ibrahimovic, mesmo aos 39 anos, segue sendo um grande artilheiro. Já nos minutos iniciais, Ibra aproveitou a entrada na área para se posicionar na frente do lateral esquerdo Charalampos Lykogiannis, que o derrubou. Com o pênalti assinalado, o atacante do Milan não titubeou, e abriu o placar da partida.



DOMÍNIO

O Milan continuou a dominar o primeiro tempo, sendo mais efetivo na criação de jogadas do que o adversário. O Cagliari, apesar de finalizar sete vezes, não conseguiu oferecer perigo em nenhum momento. Enquanto isso, Calabria, do Milan, ainda acertou um chute na trave, mostrando como a sua equipe busca manter a liderança do Italiano.



FÁBRICA DE GOLS

A máquina do Milan não parou. Ibrahimovic decidiu que ele e a sua equipe vão vencer o título, e após uma assistência de Calabria, o sueco anotou mais um gol. O impedimento foi marcado, mas após o lance ser revisado pelo árbitro de vídeo, Ibra pode chegar ao seu décimo gol no Campeonato Italiano.



MILAN SEGURA

Se o ataque do Milan foi efetivo, o setor defensivo também cumpriu muito bem a sua função, com destaque para o goleiro Donnarumma. O arqueiro impediu duas boas chances do Cagliari na segunda etapa, e ajudou a garantir a vitória por 2 a 0 do seu time.



SEQUÊNCIA

​O Cagliari busca fugir da zona de rebaixamento, e enfrenta o Genoa neste domingo, às 11h (de Brasília). O Milan, por sua vez, entra em campo contra a Atalanta no sábado, às 14h (de Brasília). Ambas as partidas ocorrem pela 19ª rodada do Campeonato Italiano.

