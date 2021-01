Aubameyang e Saka foram os artilheiros do dia no Emirates StadiuM CATHERINE IVILL / POOL / AFP

Publicado 18/01/2021 19:22 | Atualizado 18/01/2021 19:25

Rio - Nove dias após eliminar o Newcastle pela Copa da Inglaterra, o Arsenal recebeu os Magpies nesta segunda-feira novamente, mas desta vez para um compromisso pelo Campeonato Inglês. Em jogo disputado no Emirates Stadium, o time de Londres venceu por 3 a 0, com gols de Aubameyang e Saka.

FALTOU PONTARIA

O Arsenal dominou o primeiro tempo e criou as melhores oportunidades de gol. Apesar da insistência, as equipes foram para o intervalo com o placar zerado. A grande chance dos Gunners saiu após chute cruzado de Saka, que viu o goleiro Darlow defender com o pé. No rebote, Aubameyang acertou a trave.



JOGADAS RÁPIDAS

No início da etapa final, os comandados de Arteta resolveram a partida em lances rápidos. Aos cinco minutos, Aubameyang recebeu na intermediária, encarou a marcação e bateu forte no alto para abrir o placar. Dez minutos depois, Smith Rowe fez linda jogada pela esquerda e tocou para Saka bater de primeira e ampliar.



COM O VAR

O Arsenal ampliou o marcador mais uma vez com Aubameyang. Aos 32 minutos do segundo tempo, Cédric recuperou bola no campo de ataque, tabelou com Saka e tocou para o gabonês só escorar para o fundo do gol. O lance foi checado pela arbitragem pois o lateral-direito português tocou a bola quase fora de campo, mas com a base ainda em cima da linha.



SEQUÊNCIA

​O Arsenal volta a campo no próximo sábado, pela quarta fase da Copa da Inglaterra. Os londrinos encaram Southampton ou Shrewsbury Town, que se enfrentam nesta terça-feira para decidir a vaga. O Newcastle, por sua vez, enfrenta o Aston Villa, também no sábado, mas em jogo atrasado da 11ª rodada do Campeonato Inglês.