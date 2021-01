Goleiro Bruno Fernandes Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 10:24

Rio - Após a eliminação na Série D, o Rio Branco, do Acre, decidiu não renovar o contrato com o goleiro Bruno, de 36 anos. Nas redes sociais, o jogador agradeceu a oportunidade e se despediu do clube da região Norte do Brasil.

Publicidade

"Aqui encerro meu vínculo com o nosso Rio Branco! Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade concedida de conhecer o estado do Acre! Agradeço a Deus pela volta ao futebol! Agradeço a cada torcedor ou não rio branquense pelo carinho e apoio! Sentirei saudades! Não é uma despedida, mas sim um até breve ! Bjos a todos! Partiu Cabo Frio!", escreveu o jogador.



Bruno defendeu o Rio Branco-AC no segundo turno do Campeonato Acreano e também no Campeonato Brasileiro da Série D. Foram 18 jogos ao todo e um gol marcado, este no empate com o Bragantino-PA por 1 a 1, pela oitava rodada da Série D, na Arena Acreana, na capital.