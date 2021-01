Bayern Munich's Austrian defender David Alaba, wearing a jersey reading "Black Lives Still Matter", poses with the trophy after Bayern won the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at the Luz stadium in Lisbon on August 23, 2020. (Photo by David Ramos / POOL / AFP) AFP

Publicado 19/01/2021 13:30

Rio - A partir do dia 1º de julho, o Real Madrid terá um reforço de muita importância em seu elenco. Segundo o jornal espanhol "Marca", o defensor Alaba, do Bayern de Munique, chegou a um acordo com os Merengues e jogará na Espanha na próxima temporada.

O jogador austríaco começou a sua carreira como lateral-direito, mas com o passar do tempo, vem sendo aproveitado como zagueiro, e é bem provável que faça essa função na equipe de Zinedine Zidane. Seu contrato com o Bayern vai até 30 de junho e o atleta está livre para assinar com um pré-contrato com qualquer outro clube,



Apesar da confirmação do periódico, Real e Bayern ainda não se pronunciaram sobre o assunto, mas ainda segundo o jornal, Alaba teria até passado nos exames médicos do clube espanhol. Com isso, o atleta de 28 anos vai assinar contrato por quatro temporadas, ainda segundo o jornal espanhol, com um salário anual de aproximadamente 11 milhões de euros (R$ 70 milhões).

Em 11 anos de clube, Alaba conquistou 23 títulos pelo Bayern de Munique incluindo nove Campeonatos Alemães, duas Champions League (2012/13 e 2019/20), e o Mundial de Clubes de 2013.