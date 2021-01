Por iG

Publicado 19/01/2021 15:26

Rio - O ex-diretor do Cruzeiro , Sérgio Nonato , teve carro atacado na manhã dessa terça-feira (19). O incidente aconteceu ma região noroeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

CÂMERAS MOSTRAM O MOMENTO QUE OS TORCEDORES FORAM PARA CIMA DO CARRO DO EX DIRIGENTE SÉRGIO NONATO.



VEJAM pic.twitter.com/CW0VaMFGYf — #NuncaFomosTãoCruzeirenses (@Paiblito) January 19, 2021

Segundo imagens registradas por câmeras de segurança, um carro branco fechou o automóvel de Nonato e quatro pessoas começaram a vandalizar e danificar seu veículo pessoal.O automóvel foi danificado com o uso de pedras e socos. O conselheiro do Cruzeiro afirmou na Delegacia, quando estava prestando depoimento para formalizar o boletim de ocorrência, que os integrantes do ato seriam da torcida organizada do time.Os membros teriam fugido depois do ataque e ninguém se feriu na ação.Vale lembrar que, em maio do ano passado, Sérgio Nonato foi à sede do Barro Preto votar nas eleições que definiram a presidência do clube. Nessa ocasião, ele também foi hostilizado e saiu do local sobre escolta policial.Veja o vídeo: