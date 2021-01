Nenê protege a bola e impede a aproximação de Caio Alexandre durante a vitória tricolor no Nilton Santos LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 15:50

Rio - A tabela do Campeonato Brasileiro foi alterada mais uma vez. Por conta da final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, que está marcada para o dia 30 de janeiro, no Maracanã, o clássico entre Fluminense e Botafogo, que seria no próximo sábado, será realizado no domingo, dia 24, às 20h30, em São Januário. Vale ressaltar que o Maracanã está cedido à Conmebol para decisão do torneio mais importante do continente.

A solicitação foi um pedido do SporTV, para que houvesse um jogo a ser transmitido no horário. O Clássico Vovô será mostrado pelo canal para todo o Brasil, exceto para o Rio de Janeiro, que só poderá acompanhar pelo Premiere.