Zanetti passou em 8º lugar para a final e não aprovou desempenho RICARDO BUFOLIN / CBG)

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 19:16

Rio - Tem campeão olímpico na Cidade Maravilhosa. Medalhista de ouro nos Jogos de Londres, em 2012, e de prata nos Jogos do Rio, em 2016, nas argolas, o ginasta Arthur Zanetti está com a seleção brasileira de ginástica artística no Rio de Janeiro para o início do camping preparatório para as Olimpíadas de Tóquio, que serão disputadas entre os 23 de julho a 8 de agosto de 2021.

"O objetivo desse treino é juntar a seleção novamente porque acreditamos que é o ano olímpico, que os Jogos vão acontecer. O objetivo é conhecer o planejamento para o ano que será mostrado pelos integrantes da comissão técnica, quais as competições cada atleta disputará e também avaliar como está o nível técnico dos atletas", destacou Zanetti.



O ginasta esclareceu que fez teste para o novo corona vírus antes do embarque em São Caetano e na chegada ao Rio, assim como todos os atletas e integrantes da comissão técnica da Seleção. Com o calendário esportivo paralisado, devido à pandemia de covid-19, o campeão olímpico treinou em casa, com apoio virtual no período de trabalho com a Seleção.

Publicidade

Em abril de 2020, o ginasta participou da 'Missão Europa' do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). O programa teve quatro meses de duração. Em julho e agosto, Zanetti voltou para o Brasil para acompanhar o nascimento do primeiro filho, Liam, hoje com quatro meses.

Em setembro, retomou a rotina de treinos no ginásio da SERC/Santa Maria/Agith de São Caetano. Teve uma pequena pausa para Natal e Ano Novo. Até o início dos Jogos Olímpicos, ele não terá muito tempo para descansar.

Publicidade

Além de Arthur Zanetti, a Confederação Brasileira de Ginástica convocou Arthur Nory, Caio Souza, Diogo Brajão Soares, Diogo Paes, Francisco Barreto, Leonardo Souza, Lucas Bittencourt, Luis Porto, Patrick Sampaio Correia, Tomás Florêncio e Yuri Monteverde, que também treina com o medalhista olímpico em São Caetano, sob o comando do treinador Marcos Goto.