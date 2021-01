Chelsea's German striker Timo Werner (L) scores past Leicester City's Danish goalkeeper Kasper Schmeichel, but hte goal is disallowed with Werner having been offside, during the English Premier League football match between Leicester City and Chelsea at the King Power Stadium in Leicester, central England on January 19, 2021 AFP

Publicado 19/01/2021 20:05

Inglaterra - Campeão de forma surpreendente na temporada 2015/2016, o Leicester City está firme na briga por mais um título do Campeonato Inglês. Nesta terça-feira, em partidas atrasada da 18 ª rodada, recebeu o Chelsea no King Power Stadium, em Leicester, e venceu por 2 a 0, assumindo de forma provisória da liderança da competição. Os gols foram marcados por Ndidi e Maddison.

Com o triunfo em casa, o Leicester City subiu para 38 pontos e ultrapassou o Manchester United, que tem 37 e um jogo a menos. Esse duelo será nesta quarta-feira contra o Fulham, em Londres. Outro que pode passar é o Manchester City, este com duas partidas a menos, sendo que uma delas também será nesta quarta contra o Aston Villa, em Manchester.

O time comandado pelo técnico Brendan Rodgers construiu a vantagem no primeiro tempo e apenas administrou o ritmo na etapa final. O volante Ndidi abriu o placar logo aos cinco minutos após pegar sobra na entrada da área e acertar lindo chute. Aos 40, Albrighton fez belo lançamento, Maddison dominou bonito e tocou na saída do goleiro Mendy para definir o resultado.

O Chelsea, em um momento conturbado e com rumores de uma demissão do técnico Frank Lampard, aparece na oitava colocação com 29 pontos, agora mais distante da luta pelo título. A reabilitação pode acontecer neste final de semana pela Copa da Inglaterra contra o Luton Town, da segunda divisão, em casa, pela quarta fase.

Também nesta terça-feira, o West Ham bateu o West Bromwich por 2 a 1, em Londres, e subiu para o sétimo lugar, com 32 pontos. Os gols foram de Jarrod Bowen e Michail Antonio. O brasileiro Matheus Pereira descontou para os visitantes, que estão na zona de rebaixamento com 11 pontos na 19.ª colocação.

Pela Copa da Inglaterra, no jogo que completou a terceira fase, o Southampton ganhou do Shrewsbury Town, da terceira divisão, por 2 a 0, em casa, e avançou para enfrentar o Arsenal. O duelo pela quarta fase será neste sábado, em Southampton.