Jogador tatua o rosto de Maradona Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 17:17

Rio - O volante Pato Monti, do Gimnasia y Esgrima La Plata, fez uma bonita homenagem a Diego Maradona, que foi seu treinador no clube argentino. O jogador tatuou em sua coxa esquerda uma imagem do craque, que faleceu em novembro do ano passado. Na imagem, ele usa a camisa do Gimnasia.

Na tatuagem, ainda há a frase "Palabras del 10", mesmo nome de uma música que foi composta por Monti em homenagem a Maradona.

"O melhor ano da minha vida registrado na pele! Não existe nada mais lindo do que lembrar de você com esse sorriso que tanto te identificava e, obviamente, a honra que eu tenho por poder fazer para você a canção chamada 'Palabras del 10'", escreveu o atleta no Instagram.