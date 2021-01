Larissa Franco é musa do Santos Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 17:02

Rio - A bela Larissa Franco vem batendo um bolão nas redes sociais. Musa do Santos, ela, que é dançarina e modelo, vem atraindo olhares e seguidores no Instagram. No momento, a bela tem mais de 129 mil seguidores na rede social.

Em entrevista ao portal "Primeira Hora", ela comemorou o sucesso. “Quando alguém reconhece algum trabalho meu eu fico feliz da vida. Nunca tive problemas em ser admirada ou cantada por homens e mulheres, é a consequência do bom trabalho que eu faço e do belo corpo que tenho. Tem coisa melhor para o ego do que passar por uma obra e ser chamada de gostosa? Tem dias que precisamos de coisas assim para lembrarmos que somos lindas. Só não pode me tocar”, revelou.