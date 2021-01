Zidane em sua despedida no Real AFP

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 13:50

Espanha - O momento de Zinedine Zidane no Real Madrid não é o dos melhores e a eliminação da equipe merengue da Copa do Rei para Alcoyano, time da terceira divisão, traduziu o mau momento do clube. Dia após o resultado negativo, os jornais espanhóis cogitam o fim do ciclo do técnico francês no comando do Real.

Segundo informações do "Marca", o treinador vem mostrando sinais de esgotamento e desgaste, bem como alguns jogadores do elenco, que mesmo em caso de título do Campeonato Espanhol, dificilmente seriam revertidos.



Já o "As" escreveu que o treinador está "à beira do precipício", no entanto o periódico destacou que Zidane já passou por situações assim no passado, mesmo não sendo "iguais". O Real Madrid chegou a cinco jogos sem vencer na temporada.

O jornalista Maximo Palma, da ESPN da Argentina, revelou que Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, é o mais cotado para assumir o Real, numa possível saída de Zidane.

A equipe está em segundo lugar no Campeonato Espanhol, com 37 pontos, apenas quatro ponto a menos e dois jogos a mais que o líder Atlético de Madrid, e vai pegar o Atalanta nas oitavas de final das Ligas dos Campeões.