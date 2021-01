Waleson Sales Dias Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 17:16

Rio - O jogador de futebol amador Waleson Sales Dias, de 28 anos, que há cerca de um mês foi atingido por um tiro nas costas dado por um policial militar, não consegue movimentar os membros do corpo do pescoço para baixo. Ele está consciente e segue internado no Hospital Metropolitano de Belém.

O caso aconteceu na cidade de Breves, interior do Pará. De acordo com a família, Waleson ainda tem chances de recuperar os movimentos.

"É reversível o quadro dele, mas isso vai acontecer somente com muita fisioterapia. Ele está sem movimento nenhum por enquanto. Só mexe a boca e os olhos, não consegue segurar nada com as mãos e já está há um mês nesta situação", relatou sua irmã, Elayne Sales, ao "UOL".

De acordo com a família, o jogador estava na garupa da moto de um amigo e passou sorrindo pelo policial Josiel da Rosa, que discutia com uma mulher na calçada. A suspeita é que ele tenha imaginado que Waleson estava rindo da situação.

"Eles já vinham brincando e rindo na moto. O policial imaginava que estavam rindo dele. A gente acredita que esse tenha sido o motivo para os disparos, mas é apenas uma suspeita, pois eles nunca se viram na cidade", afirmou Elayne.

Em nota, a PM informou que Josiel foi afastado de suas funções na corporação. Ele está preso preventivamente desde o dia 23 de dezembro.