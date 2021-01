Gustavo Gómez volta a treinar no Palmeiras Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação

Por MH

Publicado 22/01/2021 17:29

Desfalque do Palmeiras na derrota para o Flamengo — 2 a 0, em Brasília, na última quinta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro —, o zagueiro Gustavo Gómez se mostrou recuperado de uma lesão na virilha esquerda e voltou a treinar. O jogador se lesionou no compromisso da volta contra o River Plate, da Argentina, que assegurou o Verdão na final da Libertadores.

Além de Gustavo Gómez, o treinamento desta manhã contou com os retornos de Patrick de Paula e Gabriel Veron. O Alviverde está focado para a decisão da Libertadores, no próximo dia 30, contra o Santos, em jogo realizado no Maracanã.