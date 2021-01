Programa 'Bate Bola Debate", da ESPN, que foi exibido nesta tarde Reprodução/ESPN

Por Lance

Publicado 22/01/2021

Rio - Os comentaristas da ESPN provocaram o companheiro Felippe Facincani nesta tarde. Por conta de um cenário diferente do habitual de Facincani, que aparentava estar participando do "Bate Bola Debate" sentado em uma cama, os jornalistas brincaram sobre o local em que o colega estava. Sormani e Vicari disseram que o Felippe estaria em um Motel, sendo prontamente rebatidos por ele, que disse, com bom humor, estar na casa da namorada.

"Para encerrar o programa, todo mundo vai participar, viu Sormani, já que todo mundo está pedindo muito para ver todos os ambientes: o desafio 360º. Todo mundo vai virar a câmera 360º, que o pessoal está querendo ver o ambiente do Facincani, onde ele está, onde não está", falou Bruno Vicari no programa.



"Eu estou no quarto da Fernanda, minha namorada, você é louco? É a casa dela, vocês acham que eu estou aonde?", rebateu Facincani, rindo.



"Pessoal quer ver se está tudo certo, se não tem espelho no teto", provocou Bruno Vicari.



"Você está no motel, pô!", disse Sormani, também brincando.



"Vocês querem ser criativos agora? Essa duplinha de tempos de Jovem Pan não vai pegar para cima de mim agora. Cresçam, por favor!", encerrou Facincani.



Para "provar" que realmente estava na namorada, Felippe Facincani mostrou o animal de estimação dela no fim do programa.