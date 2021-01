Jamie Vardy divulgação

Por MH

Publicado 22/01/2021 18:31

Camisa 9 do Leicester, clube que é o terceiro colocado do Campeonato Inglês, o atacante Jamie Vardy será o principal desfalque da equipe pelas próximas semanas. De acordo com o técnico Brendam Rodgers, o atleta fará uma cirurgia de hérnia, problema que tem atrapalhado muito o seu desempenho durante a temporada.

Artilheiro do último Inglês, com 23 gols, Vardy, de 34 anos, é só o sexto no ranking de goleadores nesta temporada, com 11 gols, mas apenas a dois do egípicio Mohamed Salah, do Liverpool. O Leicester volta a campo neste próximo domingo, fora de casa, contra o Brentford, da segunda divisão, em jogo único pela quarta fase da Copa da Inglaterra.