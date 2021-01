Ronald, de 18 anos, assinará o primeiro contrato profissional pelo Fortaleza Divulgação/Flamengo

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 19:23

Forteleza - De olho no futuro, o Fortaleza acertou a contratação em definitivo do atacante Ronald, de 18 anos. A promessa estava na base do Flamengo desde 2019, após ganhar projeção na Taça de Favelas. Campeão pelo Gogó da Ema, Ronald ainda foi o artilheiro e eleito o melhor jogador da competição. Seu primeiro contrato profissional tem validade até 2023.

De acordo com o 'GE', o clube cearense adquiriu 70% dos direitos econômicos do atacante, que desembarca em Fortazela no fim de semana para realizar exames médicos e testes físicos para ser oficializado como reforço.

Publicidade

A boa relação entre os clubes facilitou as tratativas. A pedido de Rogério Ceni, que trocou o Fortaleza pelo Flamengo sem obstáculos da diretoria, o Rubro-Negro emprestou uma das grandes apostas da base para o Leão do Pici: o atacante Yuri César, de 20 anos, e multa rescisória no valor de 50 milhões de euros, cerca de R$ 330 milhões. Ao término do Brasileiro, em fevereiro, ele será reintegrado ao Flamengo.

Ronald, novo reforço do Fortaleza, atuou pelo sub-17 do Flamengo e se sagrou campeão brasileiro da categoria, em 2019.