O técnico Abel Ferreira convidou 11 sócios-torcedores do Palmeiras para a final da Libertadores Reprodução/Palmeiras TV

Por MH

Publicado 23/01/2021 15:50

Já pensou receber uma ligação por vídeo do técnico do seu time com um convite mais do que especial? Ir à final da Libertadores da América. Em tempos de jogos sem a presença de torcida, em função da pandemia da Covid-19, 11 sócios-torcedores do Palmeiras tiraram a sorte grande. O técnico Abel Ferreira ligou para cada um deles fazendo o convite especial para a partida contra o Santos, no Maracanã, no próximo dia 30.

O canal do clube alviverde no Youtube divulgou imagens do momento da ligação. A reação mais legal foi de uma torcedora chamada Fernanda, que se emocionou ao ser avisada. "Quando a gente se porta bem, de vez em quando as surpresas aparecem. Pode acreditar, estamos convocando você para essa final que temos, a final da Libertadores. Você foi uma das selecionadas. Não precisa chorar. É só fazer as malas e desfrutar do momento, está bem?", disse o comandante português.



Publicidade

Ao todo, os clubes finalistas receberam da Conmebol 150 credenciais. No Palmeiras, metade dos bilhetes foi destinada a jogadores e comissão técnica