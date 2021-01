Zanocelo em atividade pela seleção sub-20 Lucas Figueiredo / CBF

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 14:20

Rio - O anúncio da Ponte Preta na noite do último sábado sobre a venda de Vinicius Zanocelo causou surpresa. A transferência do jogador já era dada como certa, mas o destino surpreendeu muita gente. Monitorado pelo Flamengo e por clubes europeus e do mundo árabe, o meia de 19 anos acertou com a Ferroviária. A Ponte vai levar em torno de 2,3 milhões pela venda de parte dos direitos econômicos do atleta.

O acerto com a Ferroviária foi o último capítulo de uma "queda de braço" entre diretoria e representantes do atleta, e no fim, conforme a própria Macaca divulgou em seu site oficial, pesou o "plano de carreira delineado pelos próprios empresários".



Publicidade

A oferta do mundo árabe era a mais vantajosa, tanto para o clube como na questão salarial para o meia. A Ponte embolsaria pouco mais de R$ 3 milhões. Já a do Flamengo era intermediária, com valores um pouco abaixo, e seria inicialmente para o sub-20.



Desde 2019 entre os profissionais da Macaca, Vinicius atuou em 34 jogos e marcou um gol. O meia não treinou no último sábado e está fora do duelo contra o CRB, neste domingo, às 18h15, no Majestoso, pela penúltima rodada da Série B.