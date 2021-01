Avião ficou completamente destruído após cair em Luzimangues Divulgação

Por Lance

Publicado 24/01/2021 13:50

Rio - Clubes do futebol brasileiro estão prestando homenagens e lamentando a queda do avião que matou nesta manhã de domingo o presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, os jogadores da equipe Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari e o piloto conhecido como Comandante Wagner, no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, Tocantins. A aeronave caiu logo após a decolagem.



"O Fluminense Football Club lamenta profundamente o acidente aéreo que vitimou jogadores e presidente do Palmas Futebol e Regatas, além do comandante da aeronave. Toda a força para as famílias, torcida, colegas de equipe e amigos", postou o Fluminense nas redes sociais.

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de quatro atletas do Palmas Futebol e Regatas, Guilherme Noé, Lucas Praxedes, Marcus Molinari e Ranule, do presidente da equipe, Lucas Meira, e do comandante da aeronave, Wagner, vítimas de um acidente aéreo", disse o Flamengo.

"É com tristeza que recebemos a notícia da tragédia envolvendo o presidente e jogadores do Palmas. Desejamos muita força aos amigos, familiares e torcedores neste momento difícil", lamentou o Vasco.

"O Botafogo lamenta profundamente acidente aéreo envolvendo o Palmas. O clube presta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas neste domingo triste para o mundo do futebol", afirma o Botafogo.

"O São Paulo FC lamenta profundamente a notícia do trágico acidente aéreo envolvendo o Palmas Futebol e Regatas, do Tocantins. Nossa solidariedade às famílias das vítimas: o presidente Lucas Meira, os atletas Lucas, Guilherme, Ranule e Marcus, e o comandante da aeronave, Wagner", se solidarizou o São Paulo.

O Palmas enfrentaria o Vila Nova nesta segunda-feira, pela Copa Verde, em Goiânia. O Vila postou uma nota lamentando o ocorrido e afirmou colaborar para o adiamento da partida.

"O Vila Nova Futebol Clube recebe com consternação e profunda tristeza a notícia sobre o acidente aéreo que vitimou fatalmente o presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, quatro jogadores da equipe, Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, e o comandante da aeronave, Wagner. Parte da delegação viajava para Goiânia, para a partida da Copa Verde nesta segunda-feira, 25, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, contra o Vila Nova, quando o grave acidente ocorreu com o avião de pequeno porte. O Vila Nova deseja que todos os amigos e familiares das vítimas sejam consolados no colo do Pai neste momento de tamanha angústia e tristeza. O clube afirma, ainda, que corroborará com o adiamento da partida e fará homenagem aos ocupantes no jogo da próxima quinta-feira, 28, pelo Campeonato Goiano", disse o Vila Nova em nota.

Veja abaixo algumas homenagens de clubes brasileiros aos familiares e amigos dos envolvidos na tragédia: