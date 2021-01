Barcelona vence o Encher por 1a 0 e segue na briga pelo Campeonato Espanhol Divulgação

Por Lance

Publicado 24/01/2021 14:50

Rio - O Barcelona não sentiu a ausência de Lionel Messi e derrotou o Elche, fora de casa, por 2 a 0, neste domingo, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols foram anotados por De Jong e Riqui Puig. O craque argentino não pôde jogar pois cumpriu o segundo e último jogo de suspensão após ser expulso na final da Supercopa, no último domingo.

O lance que inaugurou o placar foi aos 38 do primeiro tempo: Braithwaite cruzou para Griezmann, González cortou mal e ia fazendo um gol contra, mas o holandês De Jong marcou em cima da linha e deixou a sua marca. No final do segundo tempo, aos 43, De Jong apareceu de novo e cruzou na medida para Riqui Puig fazer de cabeça: 2 a 0.



Com o resultado, o Barcelona segue em terceiro lugar, com 37 pontos. O G4 tem ainda Atlético de Madrid (44), Real Madrid (40) e Sevilla (36). Desses quatro, três somam 19 jogos e apenas os líderes têm 17, e "pagarão" um ainda neste domingo, em casa, contra o Valencia. Já o Elche é o penúltimo, com 17 pontos.