Bayern goleia o lanterna Schalke e segue isolado na liderança do Alemão

Por Lance

Publicado 24/01/2021 15:20

Rio - No confronto entre o líder e o lanterna do Campeonato Alemão, deu a lógica. Fora de casa, o Bayern derrotou o Schalke 04 por 4 a 0, neste domingo e se isolou ainda mais na ponta da tabela da Bundesliga. Müller vezes, Lewandowski e Alaba marcaram os gols do jogo.



As duas estratégias estavam bem claras. O Bayern dominou as ações da partida, com amplo controle da posse de bola e finalizações. Já o Schalke se fechou na defesa para apostar nas subidas no contra-ataque.

Retranca segurou até o limite

A defesa do Schalke 04 até conseguiu segurar a pressão do Bayern por grande parte do primeiro tempo. Mas aos 35 minutos, Thomas Müller abriu o placar após receber um passe de Kimmich e levar os bávaros em vantagem para o intervalo.

Tinha que ter o dele

Melhor jogador do mundo, Lewandowski também balançou as redes. Logo no começo do segundo tempo, o atacante recebeu de Kimmich e bateu rasteiro para ampliar o placar.

Virou passeio

Com o jogo todo no controle, o Bayern ainda encontrou tempo de marcar mais duas vezes. Aos 43, Müller fez o terceiro e dois minutos depois, Alaba completou o placar.