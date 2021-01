Jogos Olímpicos AFP

Por MH

Publicado 24/01/2021 16:00

Apesar da confirmação do Comitê Olímpico Internacional (COI) para a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a maioria da população japonesa se mostrou contra a realização do evento. Segundo pesquisa do jornal "The Japan Times", 72% dos japoneses querem o cancelamento ou o adiamento dos Jogos de 2021.

O principal motivo apontado pelos entrevistados foi a preocupação com o aumento de casos de Covid-19. A pesquisa é do Instituto de Pesquisa de Imprensa do Japão, realizada entre os dias 30 de outubro e 17 de novembro com mais de 3 mil pessoas e publicada neste último sábado.

Ao todo, 37,9% responderam que as Olimpíadas de Tóquio deveriam ser canceladas de vez, enquanto 34% destacaram que o ideal seria um novo adiamento. Apenas 26% apontaram são favoráveis à manutenção do cronograma atual, sendo realizados em julho de 2021.