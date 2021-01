Avião ficou completamente destruído após cair em Luzimangues Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 10:23

Rio - O Instituto Médico Legal de Palmas (IML), identificou e liberou para a família, os seis corpos mortos no acidente aéreo na cidade, no último domingo. A instituição informou que apenas o corpo de Lucas Meira, presidente do Palmas, foi retirado para velório. O enterro será às 11h30, no cemitério Jardim das Acácias, em Palmas.

Publicidade

De acordo com o clube, as famílias das vitimais estão recebendo todo o auxílio para que os corpos sejam levados as suas cidades de origem. O Palmas fará uma homenagem simbólica a eles a partir das 18h30 no Centro de Treinamento do Palmas.



O acidente ocorreu pouco após decolar, no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, em Tocantins. Os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, o presidente, Lucas Meira, e o piloto da aeronave, identificado como 'comandante Wagner' morreram.

Publicidade

O Palmas estava indo para Goiânia, onde enfrentaria o Vila Nova pela Copa Verde. Nas redes sociais do time foram compartilhadas imagens do último treino realizado no Tocantins neste sábado. O jogo estava marcado para 16h de segunda-feira, no estádio OBA, em Goiânia. O Vila Nova emitiu nota lamentando o acidente e informando que vai colaborar para o adiamento da partida.