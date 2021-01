Felipão Bruno Haddad/ Cruzeiro

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 10:23

Rio - Luiz Felipe Scolari não é mais treinador do Cruzeiro. Em suas redes sociais, o clube mineiro anunciou o fim da segunda passagem do comandante. Ao todo na atual temporada, ele comandou a Raposa em 21 partidas, somando nove vitórias, oito empates e quatro derrotas.

Felipão assumiu o Cruzeiro em situação desesperadora. O clube mineiro estava em 19º lugar na Série B, com apenas 12 pontos em 15 partidas. O risco de cair para a Terceira Divisão era bem real na época. Ele deixa a equipe mineira garantida na Série B com 48 pontos e em 12º lugar. A Raposa ainda tem mais o jogo contra o Paraná, fora de casa, como compromisso pela competição.



Considerando as duas passagens, Luiz Felipe Scolari dirigiu o Cruzeiro em 96 partidas, obtendo 49 vitórias, 31 empates e 16 derrotas. Em nota oficial, o Cruzeiro agradeceu o treinador por "todo o trabalho, dedicação e profissionalismo de Felipão e seu staff para com o Clube neste momento importante, e deseja toda sorte e felicidade ao técnico campeão do mundo e sua comissão".