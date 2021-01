Abel Braga Ricardo Duarte/Internacional

Rio - A virada do Internacional sobre o Grêmio, no último domingo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, não garantiu apenas a liderança da competição para os colorados, mas também alcançou uma marca importante. A equipe de Abel Braga igualou o recorde de Jorge Jesus, pelo Flamengo em 2019, quando a equipe chegou a oito vitórias seguidas.

Antes de Inter e Flamengo alcançarem esta marca, apenas o Cruzeiro, de 2003, havia conseguido o feito, quando o Brasileirão era disputado por 24 equipes.



O bom momento de Abel Braga no Colorado afasta as dúvidas que se tinham sobre o trabalho do treinador. Suas passagens recentes em Flamengo e Vasco foi bastante criticada por torcedores e comentaristas esportivos.

"Eu sei para onde fui, as escolhas que fiz. Fui mal no Cruzeiro e Vasco. Parabéns, concordo. No Flamengo, não. Tudo que disputei eu ganhei, estadual e Florida Cup. Classifiquei em primeiro na Libertadores e deixei 50% na Copa do Brasil na mão. Então não vem com essa historinha", desabafou o treinador após o Gre-Nal.



"Futebol, lamentavelmente, é analisado por resultados. E as pessoas se equivocam. Estou velho para alguns, mas para mim não. Nunca me abalei com isso, não", completou.

Com seis rodadas para o fim, o Inter chegou a 62 pontos e abriu quatro de vantagem do vice-líder São Paulo.