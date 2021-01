Atlanta 96 - Torben e Marcelo Ferreira Arquivo Pessoal

Publicado 26/01/2021 09:17 | Atualizado 26/01/2021 09:19

Rio - Na próxima quarta-feira, uma grande homenagem ao iatismo brasileiro será lançada. O livro chamado "Vela Esportiva Brasileira", de Murillo Novaes é uma obra que pretende contar a história do esporte, desde o seu princípio, até os dias atuais em que é considerado uma das principais potências olímpicas do país.

A vela já trouxe para o Brasil 18 medalhas olímpicas. Ela só fica atrás do vôlei e do judô como modalidades que mais trouxeram premiações para o país na história dos Jogos Olímpicos. O livro também traz imagens marcante da história do esporte, desde o seu começo no século XIX até os dias atuais.

Além disso, grandes nomes do esporte como o bicampeão olímpico Torben Grael e também o supercampeão Robert Scheidt, que quebrará em Tóquio o recorde de ter participado de sete Jogos Olímpicos, algo inédito na história do esporte brasileiro.

O lançamento do livro vai acontecer de forma digital. Aqueles que quiserem acompanhar esse momento tão importante, podem acessar o link