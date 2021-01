Neto ironiza crítica de Benjamin Back Reprodução

Rio - Um dia após receber críticas de Benjamin Back durante o Arena SBT, Neto usou suas redes sociais para responder e ironizou o colega. Em 2010, discutiram por terem visões diferentes sobre Ronaldo Fenômeno ir ou não para a Copa do Mundo daquele ano. Pouco depois, Benja acabou deixando a Band.

"Pô, Benjamin Back, desculpa eu ter decepcionado você. Eu sempre te dei entrevista no Lance!. Sempre te tratei com muito carinho. Hoje, você é um grande apresentador no SBT. Desculpa eu ter decepcionado você quando eu fiz o gol contra o Atlético-MG e você foi lá vibrar. Me perdoa, cara", disse Neto em uma série de stories no Instagram.



"Você continue sendo esse cara maravilhoso, incrível, que trata tão bem os amigos, as pessoas que trabalham com você. Me desculpe de ter feito mal para você. Você hoje é muito melhor que eu. Me perdoe mesmo. Você disse que sempre fui ídolo seu. É muito difícil decepcionar um fã. Desculpa. Me perdoa mesmo", completou o apresentador.